Munhoz e Mariano abrem o jogo sobre assédio de fãs: 'Envolveu'

Munhoz e Mariano falaram que já ficaram com mulheres que iam nos shows quando eram solteiros; a dupla participou do Podcast Contigo!

Munhoz (37) e Mariano (36) participaram no Podcast Contigo!. A dupla falou sobre o DVD "15 anos de história", que conta com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de carreira. Eles também falaram sobre a vida pessoal e contaram que nunca viveram um relacionamento romântico com fãs, mas já ficaram com meninas que foram em seus shows. Eles também entregaram que Munhoz era quem ficava com mais dessas moças quando ainda era solteiro.

O DVD "15 anos de história" conta com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de carreira da dupla. O projeto foi gravado em setembro, em São Paulo, e suas canções são lançadas aos poucos. Além do mais, contou com participações especiais como Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, GAAB e Fred e Fabrício. "Nada mais justo do que a gente comemorar esses 15 anos com músicas inéditas, mas também resgatando sucessos da dupla com uma nova roupagem. Eu acho que a música todo dia se renova principalmente na questão de arranjos, ritmos", declarou Mariano.

Eles também falaram sobre a vida pessoal e relacionamentos com mulheres. "A gente nunca se envolveu com fã" , declarou Munhoz. "Fã de fã clube nunca nenhum dos dois se envolveu, mas já nos envolvemos com meninas que foram no show. Agora fã mesmo nunca!", completou Mariano. Eles ainda falaram que algumas moças entravam no camarim e eles já percebiam que tinha algo a mais, então o produtor da dupla as chamava. Além disso, já aconteceu de verem as mulheres do palco.

"Não tem nenhum problema falar, porque é tudo muito transparente, já falei para a Jake [sua namorada] como era antes", afirmou Mariano ao ser questionado se a mulher teria ciúmes do passado do namorado. "Se ela tem, ela esconde bem, porque a Jake é muito transparente comigo". Os dois ainda revelaram que já ficaram com a mesma mulher. "Ela quis saber o sabor do caramelo", brincou Munhoz, pois o amigo foi quem ficou primeiro.