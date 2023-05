Munhoz e Mariano declaram que compraram Camaro amarelo por necessidade; entenda

Munhoz e Mariano gravaram músicas inéditas e regravaram outras em comemoração aos 15 anos de carreira; entre elas está o sucesso camaro amarelo

Munhoz (37) e Mariano (36) participaram no Podcast Contigo!. A dupla falou sobre o DVD "15 anos de história", que conta com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de carreira. Eles declararam que compraram um camaro amarelo por necessidade, já que as pessoas os cobravam por causa da música de sucesso.

O DVD "15 anos de história" conta com músicas inéditas e regravações desses 15 anos de carreira da dupla. O projeto foi gravado em setembro, em São Paulo, e suas canções são lançadas aos poucos. Além do mais, contou com participações especiais como Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, GAAB e Fred e Fabrício. "Nada mais justo do que a gente comemorar esses 15 anos com músicas inéditas, mas também resgatando sucessos da dupla com uma nova roupagem. Eu acho que a música todo dia se renova principalmente na questão de arranjos, ritmos", declarou Mariano.

Eles foram questionados se já compraram um carro para impressionar as pessoas. Então, afirmaram que foi o camaro amarelo, pois recebiam uma cobrança por causa da música. "Eu sempre gostei de carro. Não queria me valorizar por causa do carro, mas pela paixão de andar com o carro e a galera olhar, sim. Eu comprei carrões, tive essa 'tara' de ter carros. Mas não pensava nesse formato de 'tirar onda' com meu carro", afirmou Munhoz.

"Na verdade, na época do camaro foi mais por necessidade, porque onde a gente chegava 'cadê o camaro?' e a gente usava muito para ações de rádio, então acabou que a gente comprou", completou Mariano. O cantor ainda contou que trocou seu carro em uma fábrica de pão de alho. Munhoz também vendeu o seu camaro amarelo, e contou que conseguiu vender por um valor bem acima do mercado. "Eu vendi para um amigo meu, que falou para mim 'eu te pago agora se você deixar eu pegar'. Eu tirei as coisas do carro na hora", revelou.

Ele contou que na época nem pensava em vender o camaro, pois já estava desvalorizado, mas como o amigo ofereceu um alto valor, acabou aceitando. Munhoz tirou suas coisas do carro e ligou para sua mãe, que cuida de seu financeiro, e pediu para ela buscá-lo. "O cara só pegou meu carro e levou embora na hora".