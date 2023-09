Mulher de Kayky Brito relata período com ele no hospital: ‘Angústia e superação’

Companheira de Kayky Brito, Tamara Dalcanale faz relato sobre o período de internação do ator após ele receber alta hospitalar

A jornalista Tamara Dalcanale, que é a companheira do ator Kayky Brito e mãe do filho dele, fez um relato nas redes sociais para celebrar a notícia de que ele recebeu alta hospitalar. Em seu texto, ela falou sobre como foi vê-lo lutando pela vida após ter sido atropelado no Rio de Janeiro e fez agradecimentos. Além disso, ela contou que ele ficará no Rio de Janeiro por mais um tempo enquanto termina de se recuperar e ela vai para Curitiba, onde eles moram.

"Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! Onde cada pequena conquista sua, se transformava em um enorme sucesso. O seu passo a passo, a luta de todo dia e, o mais impressionante, a sua força! Desde você abrir os olhos, ao finalmente te ver indo embora do hospital. Todos os dias em que eu estive ali com você vendo o seu progresso… felicidade que não cabe dentro de mim! Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário. Esse mesmo Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar. E, apesar de tudo, eu segui firme, dia após dia, minuto a minuto. A nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes! EU TE AMO", disse ela.

Então, ela fez seus agradecimentos. "Quero aproveitar esse texto e agradecer aos médicos que estiveram focados, com todo o cuidado e atenção, no melhor para a recuperação do Kayky. Dr Edno que esteve à frente da melhor equipe e que conduziu tudo com maestria, Dr Ney, Dr Gustavo, Dra Milena e Dra Iane que completaram esse time vitorioso. Agradeço aos enfermeiros e técnicos que estavam ali dispostos e acolhedores. Além de todos os outros integrantes como as nutricionistas, fonoaudiólogas e principalmente a Dra Ana da parte da fisioterapia e todos os seus assistentes! Todo pessoal da cozinha e limpeza, do café, assim como o pessoal do relacionamento médico que foram muito humanos comigo. Por último, mas com um nível de importância suprema, quero agradecer demais a Márcia e Zeca, o casal mais sensacional, e toda a sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha. Não tenho como expressar o quanto sou grata à vocês por tudo", escreveu.

Por fim, Tamara falou sobre a nova fase na vida deles. "Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar. Sigo na fé e em paz, transmitindo amor e só boas energias", finalizou.

Alta hospitalar de Kayky Brito

De acordo com o boletim médico, Kayky Brito foi para casa nesta sexta-feira, 29, após 27 dias internado. Ele recebeu alta depois que as lesões foram corrigidas com sucesso e ele está em condição de seguir com sua recuperação em casa.

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", diz o boletim médico.

Vale lembrar que Kayky Brito foi internado após ter sido atropelado em uma avenida na orla do Rio de Janeiro na madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em quiosque na praia com o amigo Bruno de Luca quando foi até um carro e, ao voltar, foi atropelado na avenida.