Barraco! Ex-mulher é presa após quebrar carro de ex-ator da Globo

Ex-mulher é presa após quebrar carro de ex-ator da Globo; ela também danificou a portaria do prédio

Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (1) após destruir o portão e um carro que estava estacionado no local. A detenção aconteceu no bairro de Vargem Pequena, na Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com informações do jornal 'Extra', a acusada é Jéssica França Ferreira, ex-mulher do ator Hugo Gross, que fez novelas na Globo e atualmente é presidente do Sindicato dos Artistas (Sated).

O carro danificado pertence ao ator, que não procurou a polícia. A detenção aconteceu porque os seguranças do condomínio chamaram a polícia e houve desacato. Hugo Gross também se mostrou surpreso com a situação, informou o jornal.

Vale lembrar que Hugo Gross e Jéssica França se envolveram em outra confusão em 2016. Na época, ela registrou queixa na 32ª DP (Taquara) na qual alegava ter sido vítima de agressão. Ele negou as acusações e disse que ela havia ofendido com injúrias racistas trabalhadores do prédio. Nessa segunda detenção, a mulher foi autuada pelo crime de dano.