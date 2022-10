Mulher de Edson Celulari recorda viagem em família: "A vida é muito mágica"

Karin Roepke, mulher de Edson Celulari, recordou uma foto ao lado da família em Toscana, na Itália

Karin Roepke aproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 20, para recordar uma foto muito especial. Em seu perfil no Instagram, a mulher do ator Edson Celulari(64) compartilhou um clique em família, feito há cinco anos em Toscana, na Itália.

Na publicação, a atriz contou que todos estavam reunidos para comemorar o seu casamento com Celulari, que aconteceu em 2017. Além do casal e dos familiares de Karin, também aparacem no registro Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), filhos do ator com Claudia Raia (55).

"Há exatos 5 anos, eu, Edson e nossas famílias estávamos aqui na Toscana pra celebrar o nosso casamento. Essa foto é uma lembrança dessa época", contou ela no começo da publicação.

"Depois de nos casarmos, combinamos que voltaríamos um tempo depois, com a nossa filha nos braços, pra ela também conhecer essa terra que nos faz tão feliz. Aqui estamos! A vida é muito mágica, né?", celebrou. Karin e Edson, vale lembrar, são pais de Chiara, que está com sete meses de vida.

Confira o TBT de Karin Roepke ao lado da família:

Edson Celulari mostra a filha experimentando abacaxi

Nesta quinta-feira, 20, Edson Celulari divertiu os ao mostrar a reação da filha, Chiara, ao experimentar um pedaço de abacaxi. Durante um passeio, o ator decidiu dar uma fruta para a herdeira, e compartilhou o vídeo do momento em que ela come o abacaxi e faz uma expressão divertida.

