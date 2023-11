Após resultados inconclusivos de sua autopsia, morte de Matthew Perry será investigada pela Divisão de Roubos e Homicídios da polícia de Los Angeles

No último sábado, 28, o mundo se despediu do ator Matthew Perry, que morreu aos 54 anos. O astro de Friends foi encontrado sem vida em uma banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. E após resultados inconclusivos em sua autópsia, a causa da sua morte continua a ser investigada pela LAPD (Departamento de Polícia de Los Angeles, em português).

Segundo o site TMZ, o falecimento do artista será investigado pela Divisão de Roubos e Homicídios dentro da polícia local. O procedimento seria para "garantir que não haja nada nefasto envolvido na morte de Matthew", disse a LAPD em nota.

Eles também afirmaram que "não há evidências de crime" no falecimento do ator, o que deixou muitas pessoas confusas com o procedimento da polícia. O veículo afirmou que a prática é comum em Los Angeles após a morte de uma grande celebridade.

A autopsia de Matthew Perry

De acordo com informações apuradas pela CBS News na última segunda-feira, 30, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles afirmou que o caso de Matthew Perry foi "adiado" pela polícia. A afirmação foi divulgada após o resultado da autópsia do artista, que embora tenha sido finalizada, seus resultados foram "inconclusivos".

No relatório do procedimento, as autoridades americanas afirmaram que o caso requer "investigações adicionais", impossibilitando a afirmação da causa da morte do intérprete de Chandler Bing em Friends. Eles aguardam o resultado dos testes toxicológicos do corpo de Perry, já que medicamentos de uso controlado, geralmente utilizados para tratamento de depressão e ansiedade, teriam sido encontrados na residência do ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matthew Perry (@mattyperry4)

Matthew Perry sonhava em criar instituição para ajudar dependentes químicos

Antes de sua morte, Matthew Perrytinha o sonho de montar uma fundação para ajudar dependentes químicos. Isso porque o astro de Friends seguia em recuperação após passar aproximadamente 15 vezes por clínicas de reabilitação em sua vida.

Segundo o TMZ, Perry teria confidenciado a amigos que gostaria que a fundação fosse nos moldes da Betty Ford Center, que fica em Palm Springs, na Califórnia, fundada pela ex-primeira dama americana Betty Ford. O veículo também afirma que seus entes queridos ainda esperam transformar seu sonho em realidade, já que Matthew gostaria que esse tipo de ajuda fizesse parte do seu legado.

No fim de 2022, o artista havia contado em detalhes a sua batalha contra o vício em bebidas alcoólicas e opioides, que resultaram em múltiplas internações ao longo de sua carreira. Perry chegou a relatar os sérios problemas de saúde causados por sua dependência, mas que encontrou forças para se recuperar.