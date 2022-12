Morre Helena Xavier, atriz de 'Os Mutantes' e 'A Escrava Isaura'

Mãe do autor de novelas Tiago Santiago, a atriz Helena Xavier faleceu aos 92 anos de idade em sua casa

A atriz Helena Xavier faleceu aos 92 anos nesta segunda-feira, 5. A morte dela foi confirmada por seu filho Tiago Santiago, que é autor de novelas. Ela partiu de causas naturais e em sua casa.

A artista teve uma longa carreira no mundo das artes e conquistou o público com suas participações em novelas. Ela atuou em Os Mutantes: Caminhos do Coração, A Escrava Isaura e Promessas de Amor.

"Com profundo pesar, venho comunicar o falecimento da minha mãe, Helena Xavier, atriz e professora, aos 92 anos de idade, de causas naturais, em sua residência. Formada pela Fundação Brasileira de Teatro, teve como mestras Dulcina de Moraes, Cecília Meirelles, Glorinha Beutenmuller, entre outras. Foi estrela de TV, na década de 50, quando participou, entre outros, do Teatro Trol, Teatro Tupi e Câmera Um", disse ele.

E completou: "No Teatro, participou de diversos espetáculos, no Teatro Nacional de Comédia, no Teatro Tablado, e ganhou o prêmio Padre Ventura, um dos mais importantes da época, da Associação de Críticos Teatrais Independentes, e prêmio revelação da Associação Brasileira de Criticos Teatrais, por sua atuação na peça Calúnia, da companhia Tônia-Celi-Autran. Na TV Globo, atuou na série “Caso Especial”, e participou do elenco de diversas novelas da TV Record, “A Escrava Isaura”, “Prova de Amor”, “Caminhos do Coração” e “Mutantes”, entre outros trabalhos. Deixa três filhos, o advogado e sindicalista Gerardo Santiago, o autor Tiago Santiago e o professor titular de física da UFRGS, Basílio Santiago, e um neto, João Lucas. Excelente mãe e avó, querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, está agora de volta ao lar da Criação, no seio do Criador. Amor eterno, mãe! Por onde você foi, um dia eu vou também!".

Ela também era tia-avó do ator Ricky Tavares, que também lamentou a morte dela com um recado nas redes sociais. “Hoje o céu ganha mais uma estrela linda. Minha tia, Helena Xavier, irmã do meu pai, atriz incrível, uma professora maravilhosa. Graças a ela, hoje amo o que faço. Obrigado por tanto, tia. Que Deus te receba de braços abertos. Te amo para sempre”, disse ele.