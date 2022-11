Morre atriz Lizette Negreiros, aos 81 anos

Lizette Negreiros atuou em filmes, novelas e peças de teatro ao longo da carreira

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 10h35

O Centro Cultural São Paulo anunciou a morte da atriz Lizette Negreiros, aos 81 anos. Ela participou de filmes, novelas e peças de teatro durante a carreira. A causa do falecimento não foi divulgada.

Nascida em Santos e também cantora, Negreiros trabalhou em diversas grandes obras, incluindo as novelas 'Os Imigrantes' da Band e 'Os Ossos do Barão' do SBT. No cinema nacional, ela estrelou em 'Elas Não Usam Black-Tie' e 'A Hora da Estrela', adaptação do romance de Clarice Lispector.

Para vê-la na telinha uma última vez, o longa-metragem 'Três Tigres Tristes' será lançado em 2023. Lizette foi uma grande voz para a cultura negra no Brasil.

Confira o comunicada do Centro Cultural São Paulo:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida atriz e curadora de Teatro Infantil e Jovem, Lizette Negreiros. O Centro Cultural São Paulo agradece por sua dedicação incondicional ao longo dos últimos 30 anos, ajudando na construção do Teatro, da arte negra e da cultura brasileira. Estamos em contato com a família e informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente", informou o CCSP.