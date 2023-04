Morre aos 40 anos o pai dos quíntuplos capixabas: "Nosso guerreiro nos deixou"

Morre aos 40 anos o empresário que foi pai de cinco filhos de uma vez só; esposa anunciou a tragédia nas redes sociais

Morreu nesta quarta-feira (19) o comerciante Jayme Reisen. Ele ficou conhecido em todo o Brasil após ser pai de cinco filhos de uma única gestação. Os bebês nasceram no Espírito Santo e ficaram conhecidos como "quíntuplos capixabas".

Ele tinha apenas 40 anos e morreu após lutar bravamente contra um câncer. A notícia foi revelada pela esposa do empresário que desabafou nas redes sociais. "Venho aqui comunicar que o meu amor, nosso guerreiro, nos deixou ontem numa passagem serena e tranquila, onde ele finalmente descansou nos braços do nosso senhor Jesus Cristo", disse ela.

Nos últimos meses, a luta do empresário foi acompanhada por mais de 600 mil pessoas. "Ele lutou como um verdadeiro guerreiro, uma fortaleza como sempre foi. Desde a descoberta ele foi cercado de muito amor, teve acesso aos melhores tratamentos e médicos desse país. Fizemos tudo o que poderíamos fazer", disse ela.

Ao final, ela ainda reiterou que vai seguir em pé para cuidar dos cinco filhos. "Nossa história foi uma linda história de amor e levarei para sempre em meu coração, na certeza de que um dia iremos nos encontrar novamente. Obrigado pelos nossos filhos, são eles que irão ser o meu combustível para seguir em frente, com muita fé em Deus e esperança de dias melhores", disse.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ℚ𝕦í𝕟𝕥𝕦𝕡𝕝𝕠𝕤 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕩𝕒𝕓𝕒𝕤 (@quintuploscapixabas)

MAIS TRISTEZA

O cantor Moonbin, que fez parte do grupo de K-pop ASTRO, faleceu aos 25 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em sua casa nesta quarta-feira, 19. A polícia foi até o local e a morte foi anunciada. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

A empresa Fantagio, responsável pelo grupo ASTRO, confirmou a morte do artista. “Em primeiro lugar, gostaríamos de nos desculpar pela triste e comovente notícia. Em 19 de abril, Moonbin, membro do ASTRO, de repente nos deixou para se tornar uma estrela no céu. Embora não possamos comparar nossa tristeza com a dor que as famílias enlutadas estão sentindo, perdendo um filho e irmão amado, os membros do ASTRO, colegas artistas da Fantagio, executivos da empresa e funcionários estão de luto pelo falecido em grande e choque. É ainda mais doloroso entregar esta notícia tão repentinamente aos fãs que apoiaram Moonbin e lhe enviaram seu amor", informaram.