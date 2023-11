Monique Evans fica em choque com evento recheado de famosos: "O que é isso?"

Monique Evans fica em choque com evento organizado por Carlinhos Maia; ela criticou as situações protagonizadas por influenciadores e artistas; veja

A musa Monique Evans se mostrou irritada e fez duras críticas contra a Casa da Barra, evento organizado pelo influenciador Carlinhos Maia. Ao ver vídeos do que estava acontecendo por lá, ela não gostou nada e criticou os famosos que estavam presentes.

O cantor Fiuk, que chegou a trocar beijos com uma modelo, foi o alvo preferido da musa. Segundo ela, esse tipo de evento não combina com o "perfil" do filho de Fábio Jr.

"Tava aqui vendo o feed e vi esse negócio da Casa da Barra? O que é isso? É só p*taria. E o que o Fiuk tá fazendo lá? Se esfregando com uma mulher. Entendi nada. Gosto não. Podem falar mãe mim, mas eu não gosto não, igual a farofa da Gkay. Gosto não", declarou ela.

Na sequência, fãs avisaram que a nova edição da Farofa acontece agora em dezembro, algo que também irritou Monique Evans. "E eu achando que tinha acabado… a Gkay tá tão chique, tão linda e vai fazer farofa de novo. Tem certeza? Não combina mais com essa Gkay de agora", opinou ela.

Veja abaixo o desabafo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Se tornou vovó em dose dupla

A apresentadora Monique Evans está radiante com o nascimento dos netos gêmeos! Assim que soube da chegada dos pequenos na última segunda-feira, 27, a avó coruja usou suas redes sociais para celebrar. Ela também revelou detalhes sobre a saúde dos pequenos Álvaro e Antônio, filhos da modelo Bárbara Evans e do empresário Gustavo Theodoro.

A ex-modelo apareceu feliz da vida no stories do Instagram: “Estou aqui emocionada, babando vendo as fotos dos meus netinhos! Que felicidade! Meus príncipes chegaram, são lindos, são saudáveis, minha filha tá ótima! Que orgulho, que guerreira que aguentou! Vendo as fotinhos dos dois, como cabiam aquelas duas pessoinhas dentro dela?”, brincou.