Monique Evans celebra nascimento dos netos gêmeos: ‘Não sei quem é quem’

Avó babona, Monique Evans comemora o nascimento e revela novos detalhes sobre o estado de saúde dos filhos gêmeos de Bárbara Evans

A apresentadora Monique Evans está radiante com o nascimento dos netos gêmeos! Assim que soube da chegada dos pequenos na última segunda-feira, 27, a avó coruja usou suas redes sociais para celebrar. Ela também revelou detalhes sobre a saúde dos pequenos Álvaro e Antônio, filhos da modelo Bárbara Evans e do empresário Gustavo Theodoro.

A ex-modelo apareceu feliz da vida no stories do Instagram: “Estou aqui emocionada, babando vendo as fotos dos meus netinhos! Que felicidade! Meus príncipes chegaram, são lindos, são saudáveis, minha filha tá ótima! Que orgulho, que guerreira que aguentou! Vendo as fotinhos dos dois, como cabiam aquelas duas pessoinhas dentro dela?”, brincou.

Monique contou que deve visitar os pequenos em breve, depois que a filha chegar em casa e conseguir passar um tempinho para se adaptar a rotina deles: “Estou muito feliz, muito emocionada, não vejo a hora de estar com eles, queria muito estar lá para ver de pertinho, são lindos”, ela se derreteu pelos meninos.

A avó aproveitou para detalhar o quadro de Álvaro, que precisou passar a noite na UTI: “Então o Antônio está no quarto com a Bárbara e o Álvaro teve um desconforto respiratório, uma coisinha que ele está super bem, mas tem que ficar separadinho até amanhã”, Monique revelou a data prevista para o recém-nascido ir para o quarto com a mamãe.

A atriz ainda brincou com as semelhanças entre os novos netinhos: “Uma benção gente, coisa mais linda, um é um pouquinho maior que o outro, um é um pouco mais moreno que o outro, só que eu não sei quem é quem. Vou começar a aprender”, Monique se derreteu mais uma vez pelos gêmeos e evidenciou algumas diferenças entre eles.

Monique Evans celebra nascimento dos gêmeos de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Para finalizar, a ex-modelo lembrou que tem outras duas netas, Valentina, filha de seu primogênito Armando Aguinaga, e a pequena Ayla, que também é filha de Bárbara: “Sou avó de quatro, tenho uma netinha que mora em Barcelona e vai fazer 15 anos ano que vem, que é a Valentina”, ela se declarou para a jovem, que mora no exterior com o pai.

Vale lembrar que além de celebrar o nascimento dos gêmeos, Monique também está prestes a subir ao altar com a DJ Cacá Werneck. Elas iniciaram o romance em 2014 e já passaram por algumas crises. Em outubro de 2020, as duas acabaram finalizando o relacionamento, mas reataram e decidiram oficializar a união com um casamento.

Bárbara Evans passou a noite em claro longe de um dos gêmeos:

A modelo Bárbara Evans desabafou nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 28, ao anunciar que passou a norte em claro após o nascimento dos filhos gêmeos, Antonio e Álvaro. Após complicações, ela está se desdobrando ao lado do marido para conseguir atender as necessidades dos dois pequenos; confira o desabafo de Bárbara Evans.