Monique Evans alfineta Arthur Aguiar após Jade Picon conseguir papel em novela: "Onde está o campeão?"

A apresentadora Monique Evans provou Arthur Aguiar, o atual campeão do 'BBB 22', nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 18h13

Monique Evans (65) usou seu perfil oficial no Twitter para comentar a escalação de Jade Picon (20) para a próxima novela das nove da Globo, Travessia.

A apresentadora parabenizou a influenciadora digital e ex-participante do BBB 22 pelo papel na trama, e aproveitou para alfinetar Arthur Aguiar(33), campeão da mesma edição.

"Deve ter muita gente com inveja da @jadepicon, que vai estar na novela. Às vezes ganhar o BBB não quer dizer nada!!", ironizou ela.

Em seguida, Monique disse que tem visto outros participantes trabalhando bastante após o fim do reality, e questionou o fato do ator ter 'sumido'. "Tenho visto os outros desfilando, trabalhando... e onde está o campeão?? Parabéns, @jadepicon", completou a mãe de Bárbara Evans (31).

O comentário da apresentadora dividiu os internautas. "Falei isso ontem, pra fazer história não precisa ganhar o BBB e ela fez história no programa e agora vai trilhar a história dela na teledramaturgia. A Disney venceu esse BBB. Cada um tá conquistando muita coisa. Mais quem foi mesmo o campeão do BBB 22 que eu nem lembro?", concordou uma seguidora.

Teve quem não gostou da publicação de Monique e defendeu Arthur. "Juro que não ia te dar ibope, mas tem coisas que não tem como. O campeão tá do lado do seu maior prêmio, que é a sua filha. E felizmente ele não poderá nem vir aqui responder esse teu tt, porque além dele ter sido campeão do maior reality show, ele é maduro demais para debater com gente vazia que nem você", disparou uma fã do ex-BBB.

Confira a publicação da apresentadora: