Monique Alfradique lamenta morte da avó: "Resistiu contra a Covid"

A atriz Monique Alfradique recebeu mensagens de conforto de amigos e fãs após comunicar morte em suas redes sociais

A atriz Monique Alfradique (36) lamentou neste domingo, 11, por meio das redes sociais, a morte de sua avó, Therezinha.

"Vó, você resistiu bravamente contra a Covid, mas os pulmões afetados não te deixaram seguir conosco. Que seja uma passagem serena e de muita luz. Que Deus te receba de braços abertos. E que você faça pra todos anjos aquele pavê de biscoito com sorvete que só você sabe fazer! Descanse em paz vó, Therezinha Alfradique. Amamos você", ela escreveu ao postar uma selfie das duas.

Monique Alfradique chocou seus fãs ao revelar que já terminou namoro por causa de feijão

Monique Alfradique chocou seus fãs ao revelar durante o programa Faustão na Band que já terminou um relacionamento por causa de feijão. A plateia se surpreendeu com a razão do término e a atriz arrancou risadas com sua história única.

A artista contou o motivo inusitado e explicou que tem um trauma com o alimento e por isso não ingere nunca. Segundo ela, um de seus ex-namorados não respeitou essa sua questão e colocou feijão em seu prato durante uma refeição. Ela disse que terminou o relacionamento no mesmo momento!

"Se fizer [feijão] o relacionamento acaba na hora. É um trauma de infância, não como por nada. Uma vez um namorado jogou feijão no meu prato e acabei na hora", contou ela.

O nome do 'felizardo', no entanto, não foi revelado pela loira. Vale lembrar que Monique Alfradique está solteira desde julho, quando anunciou o fim de seu namoro de quatro anos com Gabriel Drummond.

Além da restrição alimentar (Monique também não come carne vermelha), ela também não adia as horas de exercício. "Gosto de acordar cedo e de fazer meus exercícios sempre pela manhã. Isso me dá energia para o dia todo. Atualmente faço crossfit e musculação. A atividade é completa. Dá para trabalhar os principais músculos e ainda tem um aeróbico no fim para ajudar no condicionamento", disse.