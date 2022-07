Mônica Martelli e Ingrid Guimarães contam sobre a amizade das filhas

As atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães comentaram sobre a conexão entre as filhas, Julia e Clara, e emocionaram os seguidores

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 13h11

Na última quarta-feira, 20, Mônica Martelli (54) e Ingrid Guimarães (50) usaram as suas redes sociais para celebrar o Dia do Amigo de uma forma diferente.

As atrizes fizeram textos lindos e emocionantes para falarem da amizade das filhas, Julia (12) e Clara (12), que desde as barrigas das mães não se desgrudam.

"Julia e Clara... Minha filha e a filha da @ingridguimaraes. Elas são amigas desde a barriga. Nasceram na mesma semana. Dividiram berço, banheira, primeira escolinha, segunda escolinha, aula de balé, passeios na praia, dividiram festas de aniversário e continuam dividindo as descobertas da vida. Poderiam ser apenas filhas de duas amigas. Mas se escolheram como amigas de corpo e alma", começou Mônica.

Curtindo a Grécia com as meninas, ela comentou sobre as diferenças atuais. "Hoje elas estudam em escolas diferentes, moram em cidades diferentes mas são conectadas pelo amor. O amor da amizade está presente em cada atitude, em cada abraço e em cada risada juntas. Quando vi vcs duas andando pelo aeroporto com as mochilas nas costas, já vi vcs indo pro mundo. Foi um sonho compartilhar esses dias com vcs. Vcs são maravilhosas, melhores parceiras de viagem", concluiu ela.

Já Ingrid celebrou a amizade das meninas e contou que se emocionou com o vídeo feito pela amiga durante a viagem. "Aproveitando que ontem foi dia do amigo pra celebrar essa amizade de duas amigas que sonharam em ter duas filhas amigas. E assim elas caminham juntas desde a barriga. Vídeo feito pela @monicamartelli da viagem delas juntas para Mykonos que me fez chorar no banheiro", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

MÔNICA MARTELLI CELEBRA O ANIVERSÁRIO DO NAMORADO

Mônica Martelli usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito importante: seu namorado. Fernando Alterio completou mais um ano de vida, e para comemorar a data especial, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do amado, e prestou uma linda homenagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!