Mônica Martelli conta sobre internação: 'Passei mal'

Mônica Martelli fala pela primeira vez após ser levada para o hospital em Porto Alegre: 'Sigo internada até agora'

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 16h12

A atriz Mônica Martelli (54) contou que segue internada na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde o último domingo, 19. Ela foi diagnosticada com quadro de gastroenterite aguda e está em recuperação.

Nesta terça-feira, 21, a artista compartilhou um comunicado sobre o seu quadro e falou que passou mal antes da internação. "Sempre prezei pelo respeito e cuidado com o público. O teatro pra mim é um lugar sagrado, de devoção e alegria. Estar aqui falando sobre isso pra vocês dói em mim, mas é importante", disse ela.

E completou: "No último domingo eu passei mal, fui ao hospital e sigo internada até agora. Fui diagnosticada com uma gastroenterite aguda e algumas decisões precisaram ser tomadas em relação à agenda de "Minha Vida Em Marte". Desde já agradeço o carinho e compreensão de todos!".

Por causa da ida para o hospital, Mônica Martelli precisou adiar suas apresentações com a peça Minha Vida em Marte, que aconteceriam nesta semana.

Confira o comunicado oficial sobre o quadro de saúde de Mônica Martelli:

“Informamos que a atriz Mônica Martelli segue internada na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde o último domingo, 19, com quadro de gastroenterite aguda. A atriz está em recuperação e aguarda alta para poder voltar para sua casa, em São Paulo. Seguindo orientações médicas para que possa se reestabelecer, as apresentações do espetáculo 'Minha Vida em Marte' que aconteceriam no dia 23/06 em Novo Hamburgo e no dia 25/06 em Curitiba estão sendo adiadas. Em Novo Hamburgo, o espetáculo terá sua sessão em 26/08, no Teatro Feevale; já em Curitiba, a data foi postergada para 18/08, em Guairão. Mônica agradece ainda o carinho dos fãs e da imprensa, bem a compreensão de todo o público que havia se programado para assisti-la”.