Missa de Sétimo Dia de Rita Lee será aberta ao público e com transmissão online

Público poderá participar da Missa de Sétimo Dia da cantora Rita Lee, que também será transmitida pela internet

A Missa de Sétimo Dia da cantora Rita Lee (1947 - 2023) será aberta ao público na próxima terça-feira, 16, na capital do estado de São Paulo.

As informações foram divulgadas no perfil oficial da Rainha do Rock brasileiro no Instagram, neste sábado, 13. A artista faleceu na noite de segunda-feira, 08, em casa, aos 75 anos de idade, após luta contra um câncer no pulmão. Segundo o comunicado, a missa também terá transmissão pela internet. O link será divulgado no dia.

"Convidamos para a missa de sétimo dia de nossa amada Rita Lee. DATA: terça-feira (16), às 12h30. LOCAL: Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo. ENDEREÇO: Rua Engenheiro Oscar Americano, bairro Cidade Jardim. A missa também será transmitida pela internet, com link a ser divulgado no dia", dizia o texto.

Confira o comunicado sobre a missa de sétimo dia de Rita Lee:

Roberto de Carvalho homenageia Rita Lee na véspera do Dia das Mães

O músico Roberto de Carvalho (70) usou as redes sociais neste sábado, 13, para mostrar uma homenagem que fez para a esposa, a cantora Rita Lee (1947 - 2023), que morreu aos 75 anos, na noite de segunda-feira, 08.

Em sua conta oficial, Carvalho compartilhou uma foto de um lindo buquê de flores em tons de rosa e afirmou que era para a rainha do rock brasileiro, que foi sua companheira por quase 50 anos e com quem teve três filhos, Beto, João e Antônio Lee.

"Para meu amor", escreveu Roberto de Carvalho na legenda da publicação. "Tenha certeza que ela recebe essas flores no jardim que se encontra hoje", "Continue postando sempre! Rita vive em você", "Força roberto! Obrigada por cuidar tanto dela", disseram alguns fãs.