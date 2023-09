Mingau, do Ultraje a Rigor, inicia processo de 'desmame' da ventilação mecânica

O quadro de saúde do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, é considerado estável, diz novo boletim médico

Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, de 56 anos, teve uma melhora clínica! O baixista da banda Ultraje a Rigor teve a sedação retirada e foi iniciado o processo de "desmame" da ventilação mecânica.

Segundo o boletim médico recebido pelo portal G1 neste domingo, 17, o músico segue internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, sem acordar. Seu quadro de saúde é considerado estável no momento.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que o paciente Rinaldo Amaral ("Mingau") segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. A sedação foi retirada e iniciou-se o processo de "desmame" da ventilação mecânica, porém o paciente segue sem despertar. O quadro clínico, no momento, é considerado estável", diz o comunicado.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau, do Ultrage a Rigor, foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico e um amigo estavam em área de tráfico da cidade quando o carro deles foi alvo de tiros.

Segundo o G1, um amigo contou à Polícia Civil que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro em que estavam foi alvejado por criminosos. Mas para a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o acompanhante deu outra versão: que eles estavam indo comprar drogas.

Após ser baleado, Mingau foi socorrido e levado de ambulância ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. Depois, ele foi transferido de helicóptero para o Hospital São Luiz, onde passou por uma cirurgia.

Mingau é submetido a uma traqueostomia

Na última segunda-feira, 2, a equipe médico informou que Mingau foi submetido a uma traqueostomia e os sedativos estão sendo reduzidos aos poucos. "O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Na tarde desta segunda-feira (11/9) foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável", informaram.