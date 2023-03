Messi é ameaçado após comércio da família ser alvo de 14 tiros: “Estamos esperando por você!”

Após os disparos, bandidos deixaram ameaça para Messi na porta do comércio da família do jogador; veja

Nesta quinta-feira, 02, Lionel Messi (35) e sua família viveram momentos de terror ao serem intimidados por criminosos durante um atentado.

Isso porque o comércio da família deAntonela Rocuzzo (35), mulher do craque, foi alvejado com 14 tiros durante esta madrugada, na região de Rosário, na Argentina.

Antes de abandonarem o local, os criminosos ainda deixaram uma mensagem ameaçando o jogador. "Messi estamos esperando por você. Javkin é um narcotraficante, ele não vai te proteger", diz o bilhete.

A mensagem deixada no local pelos bandidos se refere a Pablo Javkin, prefeito da cidade, que é conhecido como o local mais violento do país sul-americano devido as facções criminosas que operam na região.

Semanas antes do ocorrido, Javkin incansavelmente pediu reforços no patrulhamento e no aumento da segurança da região, devido ao alto índice de tráfico de drogas e da criminalidade no local.

Veja o bilhete que deixaram na porta do comércio da família de Messi:

Foto: Reprodução/Instagram

De volta!

Ainda recentemente, Lionel Messi foi recebido com muita festa pelo seu clube Paris Saint-Germain, na França, para celebrar a sua grande conquista na Copa do Mundo no Catar.

“Muito obrigado aos meus colegas e a todas as pessoas do clube pela recepção que me deram. Já estamos de volta e com muita vontade de continuar a cumprir os objetivos desta temporada, agora com o PSG”, escreveu o jogador na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram para agradecer o carinho que recebeu dos colegas.