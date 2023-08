Mesmo sem filhos, Aracy Balabanian ganhou 'neta' famosa; entenda

Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos

Em outubro de 2017, a atriz Aracy Balabanian contou que, apesar de não ter tido filhos, ganhou vários netos e filhos vindos da ficção. A artista morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos após uma batalha contra um câncer de pulmão.

Na época, Aracy Balabanian falou sobre a mais nova integrante da família : Giovanna Lancellotti. A dupla contracenou na novela Sol Nascente. "Tenho essa relação com meus colegas de mãezona. Antes era irmãzinha, foi para tia, passou para mãe e agora é nona. A Lancellotti, ontem, me mandou um recado e me convidou para almoçar."

Lancellotti também celebrou a amizade com a veterana da atuação, e ainda explicou como nasceu a relação. "Eu era neta dela na novela. Nossas personagens tinham uma relação muito forte e cenas de muita emoção."

"Criamos esse vínculo nos bastidores. Me lembra muito a minha relação com a minha avó. Ela é maravilhosa. Ficamos muito amigas. A gente conversa sobre tudo. Eu tenho uma paixão pela Aracy", completou a jovem atriz.

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE ARACY BALABANIAN:

Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian estreou na Globo em 1972, no elenco de O Primeiro Amor. Com mais de 50 anos de carreira, ela interpretou os mais diversos personagens, que se tornaram marcantes para os fãs e admiradores.

Aracy estava longe da TV desde que atuou no especial Juntos A Magia Acontece, de 2019, na Globo, casa em que também esteve em novelas como Ti Ti Ti, Passione e Pega Pega. Antes de entrar para a emissora, ela já havia feito trabalhos na TV Tupi e nos teatros.

Aracy recebeu o diagnóstico do câncer em outubro de 2022. De acordo com informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do portal IG, a atriz teria descoberto a doença quando passou por um tratamento para um derrame pleural.