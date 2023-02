Meses antes de morrer, Gloria Maria lamentou não estar com as filhas: ''Tenho fé''

Antes de partir, Gloria Maria lamentou não poder acompanhar as herdeiras em evento por estar fazendo tratamento

Nos últimos meses, a apresentadora Gloria Maria estava passando por um tratamento contra um câncer e, por isso, não estava conseguindo acompanhar as filhas, Maria (15) e Laura (14), como gostaria.

Uma de suas últimas postagens pessoais na rede social foi uma foto das adolescentes, tirada em 12 de setembro de 2022, antes de marcarem presença em um evento de música, no Rio de Janeiro.

Mãe coruja, a jornalista exibiu as herdeiras bem estilosas e arrumadas para se jogarem nos shows e lamentou não poder estar junto com elas.

"Minhas vidas.Meus amores.Primeira vez numa programação tipo Rock In Rio sem mim. Foram com a minha comadre Veronica e a madrinha Júlia. Se divertiram mas se Deus quiser no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto preciso me cuidar. Mas tenho FÉ e logo estarei de volta brilhando", falou sobre estar em busca da cura.

Gloria Maria passou 14 anos de sua vida com Maria e Laura. Em 2009, a famosa adotou as garotas em Salvador e desde então encantou ao exibir um pouco de seu lado mãe para os fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal)

Morte de Gloria Maria

Morreu nesta quinta-feira (2) a jornalista Gloria Maria. Ela estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde lutava contra um câncer.

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Era filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos e sempre se destacou por onde passou.

Em janeiro, a apresentadora foi afastada das gravações do programa Globo Repórter. Na época, a emissora revelou que ela se dedicaria à recuperação de sua saúde. “Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, informou a emissora.