Mensagem subliminar? Na TV, Ana Hickmann surge sem aliança e intriga fãs

Ana Hickmann surge sem aliança e intriga fãs; apresentadora esteve no 'Hoje em Dia' nesta segunda, 12

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os seguidores ao aparecer sem aliança nesta segunda-feira, 13 . Em seu retorno ao ar durante o Hoje em Dia, ela não comentou o desentendimento com o marido, o empresário Alexandre Corrêa.

Fãs, porém, perceberam que ela não estava usando a aliança, símbolo de seu casamento. No lugar, a artista usava um anel comum. Os dois são casados há 25 anos e viviam um dos relacionamentos mais duradouros do mundo dos famosos.

Até o momento, a apresentadora ainda não esclareceu qual o status de sua relação com o empresário. A aparição sem aliança deixou os seguidores curiosos.

Mais cedo, a apresentadora se pronunciou publicamente pela primeira vez após o ocorrido. A loira abriu um álbum com várias fotos ao lado do filho e contou que ele é a sua motivação na vida. “Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, disse ela.

Veja:

Entenda o que aconteceu com Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann virou assunto nas redes sociais no último final de semana ao ser revelado que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa. Os dois tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência.

Por meio de sua assessoria de imprensa, ela explicou o que aconteceu. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.