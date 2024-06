Mel Maia se despede de namorado após 3 meses morando juntos

Em suas redes sociais, Mel Maia se despede do namorado português João Maria Pereira após três meses morando juntos; saiba o que aconteceu!

A atriz Mel Maia está se despedindo de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira, nesta terça-feira, 4. O casal estava morando juntos no Rio de Janeiro há três meses, mas o atleta precisou voltar para Portugal e ganhou uma despedida de sua amada nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mel publicou um vídeo no carro com João, enquanto o levava para o aeroporto. "Vai me deixar...", escreveu a artista, que em seguida compartilhou algumas fotos com o namorado durante sua estadia no Brasil. Ela ainda adicionou uma fotinho chorando de saudades com a sequência.

João, por sua vez, também se despediu de Mel ao publicar uma foto em suas redes sociais. "Amo te tanto mo. Vai passar rapidinho", garantiu o surfista. A atriz republicou a foto e declarou: "Eu tô desabando mas ok mo, te amo", escreveu ela.

Mel Maia e João Maria Pereira assumiram seu namoro no início de 2024. No início de maio, a brasileira revelou que eles estavam morando juntos haviam três meses para evitar a distância. "Ele está tipo morando comigo. Sabe quando você passa muito tempo com a pessoa e passam a brigar e enjoar um do outro? É o que não está acontecendo", disse ela na época.

Mel Maia e namorado surgem em clima de romance em evento

A atriz Mel Maia está muito apaixonada e faz questão de mostrar isso para todo mundo! No último dia 28, a artista marcou presença em um evento no Rio de Janeiro ao lado de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira.

Para a ocasião, a famosa apostou em um moletom da grife Miu Miu, calças largas e tênis. Seu amado também foi no básico, com camiseta branca e calças claras. No tapete vermelho do evento, os dois posaram juntinhos e ainda deram um beijão na frente das câmeras.

