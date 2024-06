Mel Maia leva 'mordidinha' de namorado em noite de festa no Rio de Janeiro

Mel Maia cai na noite com os amigos e leva 'mordidinha' indiscreta de seu namorado em festa no Rio de Janeiro; confira as fotos!

A atriz Mel Maia mostrou que sabe muito bem viver a vida! Nesta quinta-feira, 6, a artista resgatou algumas fotos de uma festa de música eletrônica que compareceu no Rio de Janeiro para se divertir com os amigos. E na ocasião, ela ganhou uma 'mordidinha' indiscreta de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira.

Em seu perfil oficial do Instagram, Mel posou com seu look impecável para cair na noite. De top preto com decote ousado e saia brilhante, a famosa apostou em uma linda trança e fez caras e bocas para a câmera. Nos cliques, seu amado, que agora voltou a morar em Portugal, apareceu dando uma mordidinha em seu bumbum.

Com apenas um emoji de globo espelhado, a beldade ganhou muitos elogios nos comentários. "Linda mo", escreveu João Maria Pereira. "Sempre linda", disparou um internauta. "Conheceu o lado bom da vida né, Melissa", disse outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia se despede de namorado após 3 meses morando juntos

A atriz Mel Maia se despediu de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira, na última terça-feira, 4. O casal estava morando juntos no Rio de Janeiro há três meses, mas o atleta precisou voltar para Portugal e ganhou uma despedida de sua amada nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mel publicou um vídeo no carro com João, enquanto o levava para o aeroporto. "Vai me deixar...", escreveu a artista, que em seguida compartilhou algumas fotos com o namorado durante sua estadia no Brasil. Ela ainda adicionou uma fotinho chorando de saudades com a sequência.

João, por sua vez, também se despediu de Mel ao publicar uma foto em suas redes sociais. "Amo te tanto mo. Vai passar rapidinho", garantiu o surfista. A atriz republicou a foto e declarou: "Eu tô desabando mas ok mo, te amo", escreveu ela.