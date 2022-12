MC Guimê vai fazer nova tatuagem em homenagem a Lexa após divórcio

MC Guimê decide eternizar na pele nova homenagem à cantora Lexa após fim do relacionamento de sete anos

Mesmo após a separação, MC Guimê (30) e a ex, Lexa (27), mantém uma relação de respeito e carinho. O cantor contou que planeja fazer uma nova homenagem à artista.

Quase dois meses após anunciarem o fim do casamento, o funkeiro revelou, em entrevista ao jornal Extra, que pretende eternizar na pele a participação dos dois no reality musical The Masked Singer Brasil.

"Estou até devendo isso! Faz tempo que eu falo que eu vou fazer... Mas eu vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer a tatuagem do Lampião e da Maria Bonita", explicou ele, se referindo às fantasias usadas pelo ex-casal na atração comandada por Ivete Sangalo (50).

O cantor também comentou sobre o apoio de Lexa na época da participação no programa. "Ela sempre tava ali apoiando, me dando dicas, querendo ver o meu melhor. E eu querendo dar o meu melhor, também, para que ela falasse assim: 'Pô, esse cara tá do meu lado aqui, tá à altura, representando'", relembrou.

Vale lembrar que, no início deste ano, Guimê que tatuou na perna o rosto de Lexa em foto feita no dia do casamento deles.

Lexa e Guimê anunciaram o término após sete anos juntos em outubro. "Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta", informaram.

Divorciada, Lexa faz declaração para MC Guimê

A cantora Lexa mostrou toda a sua maturidade e do ex-marido, Mc Guimê, ao compartilhar uma foto ao lado dele após o fim do casamento. O registro inclusive foi utilizado por ela para fazer uma declaração cheia de amor para o cantor.

Sem deixar o aniversário de 30 anos do ex-esposo passar em branco, a funkeira publicou um clique com ele e falou tudo o que sente pelo também funkeiro. "Hoje é aniversário do meu eterno amor, meu ex marido @mcguime. Que você seja feliz e realize todos os seus sonhos! Sigo de longe torcendo sempre por você! Trintouuuu! Parabénssssss!", escreveu Lexa.

