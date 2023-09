MC Guimê surge em cliques raros ao lado da irmã: "Princesinha linda"

O cantor e ex-BBB MC Guimê surpreendeu os seguidores ao compartilhar alguns cliques raros com a irmã

MC Guimê surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 21, ao compartilhar algumas fotos raras ao lado da irmã caçula, Nicole.

O funkeiro, que mais cedo comunicou o fim de seu casamento com a cantora Lexa, após oito anos jutos, aproveitou os registros que aparece abraçado com a menina para demonstrar todo o seu amor por ela.

"Princesinha linda do irmão, te amo! Obs: pra quem me acompanha das antigas lembra dela pequenininha né?! Já já tá mais alta que eu… meu Deus!", escreveu o artista, que participou do reality BBB 23,da TV Globo, na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos, e encheram a postagem de elogios. "Lindos demais", disse uma internauta. "A Nick tá enorme", observou outra. "Nossa, como ela cresceu", comentou uma seguidora. "Era uma bebê!!!!!! Cresceu tanto nossa princesa", falou uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME 💎 (@mcguime)

Fim do casamento

Os fãs de Lexa e MC Guimê foram pegos de surpresa com a notícia do fim do casamento dos artistas. Nos Stories do Instagram, a cantora disse que os dois decidiram seguir caminhos separados após tentarem a reconciliação.

"Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse ela.

Depois foi a vez do funkeiro falar sobre o término. "Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe", escreveu.

Quantas vezes Lexa e Guimê já se separaram?

Lexa e Guimê, vale lembrar, já terminam o relacionamento outras vezes. A primeira separação dos cantores aconteceu em 2022. Pouco tempo depois, antes do funkeiro ser anunciado como participante do BBB 23, eles restaram.

A outra separação aconteceu após o cantor sair do reality. No confinamento, ele foi expulso após ser acusado de assediar uma colega de confinamento. Abalada com a situação, Lexa decidiu se separar. Eles não ficaram muito tempo separados, e alguns meses depois reataram o casamento, e embarcaram juntos para a Europa. Saiba mais!