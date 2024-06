MC Guimê aparece em foto romântica ao lado da namorada e ela reage: "Amo"

O cantor e ex-BBB MC Guimê, de 31 anos, compartilhou momentos carinhosos com sua namorada, a modelo e empresária Fernanda Stroschein

O cantor e ex-BBB MC Guimê, de 31 anos, compartilhou momentos carinhosos com sua namorada, a modelo e empresária Fernanda Stroschein, de 28 anos, em seu Instagram neste domingo, 9. O casal, que tornou público seu relacionamento no final de março, posou abraçado dentro do carro.

"Às vezes Deus usa você para salvar alguém, ou usa alguém para salvar você, ou para vocês se salvarem'", escreveu o artista. Fernanda, por sua vez, respondeu: "Amo você!". Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Parabéns! Felicidades, querido! Vida que segue", escreveu Jacira Santana, que é mãe do economista e ex-BBB Gil do Vigor.

"Deus te abençoe com muitas bençãos e vitórias!", escreveu uma fã. "Amo ver vocês felizes!", "torcendo sempre por você!" e "casal tão lindo. Eu simplesmente amei!", também estão entre as mensagens deixadas na publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MC GUIME (@mcguime)

Namorada de MC Guimê cursa biomedicina e é dona de lojas de roupas

Este é o primeiro relacionamento público de MC Guimê após sua separação de Lexa, com quem foi casado por oito anos. Durante o casamento, eles passaram por duas separações antes da decisão final. Atualmente, a cantora está namorando o ator Ricardo Vianna.

O relacionamento entre Guimê e Fernanda foi mantido em segredo até o feriado de Páscoa, quando o funkeiro postou fotos ao lado dela. No final do ano passado, eles foram vistos juntos em restaurantes e shoppings em São Paulo. Os fãs do cantor também especularam sobre o romance após eles serem flagrados de mãos dadasno Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo.

Fernanda Stroschein vive em Balneário Camboriú (SC). Filha de Carla Stroschein, uma renomada arquiteta local, ela tem duas irmãs, uma delas residente em Orlando, EUA. Além de colaborar com a mãe no setor de decoração e estar cursando biomedicina, a jovem também administra duas lojas de roupas, oferecendo opções tanto femininas quanto masculinas.