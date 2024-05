Quem é? Namorada de MC Guimê é dona de lojas de roupas e cursa biomedicina

MC Guimê e Fernanda Stroschein assumiram o relacionamento em abril e, desde então, compartilham momentos românticos nas redes sociais

O amor está no ar! MC Guimê e Fernanda Stroschein não escondem mais a paixão que os une. Os pombinhos assumiram o relacionamento em abril e compartilham momentos românticos com seus seguidores.

Fernanda Stroschein, de 28 anos, reside em Balneário Camboriú (SC). Ela é filha de Carla Stroschein, uma renomada arquiteta da cidade, e tem duas irmãs, uma das quais vive em Orlando, nos Estados Unidos. Além de trabalhar com a mãe no ramo de decoração e cursar biomedicina, a jovem tem duas lojas de roupas femininas e masculinas.

MC Guimê posta fotos ao lado da namorada em viagem romântica

Recentemente, o funkeiro compartilhou algumas fotos ao lado da namorada. Os dois curtiram alguns dias de descanso em uma viagem à Pirenópolis, Goiás. "Aproveitando minhas férias com minha linda em um paraíso nacional chamado Pirenópolis - GO", escreveu o ex-BBB na legenda da postagem.

Este é o primeiro relacionamento público dele após sua separação de Lexa, com quem foi casado por oito anos. Antes de terminarem o casamento, eles chegaram a terminar duas vezes. Hoje, a cantora namora o ator Ricardo Vianna.

O romance de Guimê e Fernanda foi mantido em segredo até o feriado de Páscoa, quando o funkeiro publicou fotos ao lado de Fernanda. No fim do ano passado, os dois foram vistos em restaurantes e shoppings em São Paulo. Os fãs do artista também apontaram que ele estaria vivendo um affair com a loira após eles serem flagrados de mãos dadasno Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo.

Com cerca de 59 mil seguidores no Instagram, a empresária publica poucas fotos em seu perfil, entre elas em viagem romântica com Guimê. "Antes de ser amor era Oração. Nós acreditamos em um Deus que une propósitos!", escreveu ela na legenda da publicação.