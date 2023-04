MC Gui expõe mensagens de ex, Bia Michelle, com Neymar Jr., e ela reage

Cantor MC Gui decide expor mensagens de ex-namorada com Neymar após ser flagrado traindo Bia Michelle

Parece que as polêmicas envolvendo o término do cantor MC Gui (24) e Bia Michelle (21) estão longe de acabar. Nesta terça-feira, 11, o funkeiro compartilhou com o colunista de fofocas Leo Dias uma troca de mensagens que sua ex-namorada teve com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Neymar Jr.

Mas, a influenciadora digital e criadora de conteúdo fez questão de reagir sobre o acontecido: “Eu não namorava! Estava solteira. Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos 3 vezes, exatamente no período das mensagens!”, reagiu Bia. As mensagens foram trocadas no começo de maio de 2021. Na época, a dançarina apareceu agradecendo ao atleta por ter respondido uma mensagem sua. Neymar, então, diz que fez por educação, visto que ele namorava um “conhecido seu”.

Bia Michelle e MC Gui assumiram o relacionamento no dia 17 de abril de 2019, mas terminaram pela primeira vez em dezembro de 2021, quando o cantor se envolveu em polêmicas durante sua participação no reality show A Fazenda 13, como sua aproximação excessiva de Aline Mineiro.

Bia Michelle contou mais sobre o dia da traição

"Quando eu fui conversar com ele, no mesmo dia, foi uma adrenalina louca. Eu saí do motel, fui direto pra nossa casa tirar todas as nossas coisas. Fazer mudança, do dia pra noite", explica. "Eu não tive tempo pra pensar no que tinha acontecido. Tava numa adrenalina que nem chorar eu chorei. E nisso, ele me pediu muito pra gente conversar", contou no Fofocalizando.

"Ele me pediu perdão nesse dia, a gente conversou. Em nenhum momento a gente entrou num acordo sobre exposição. Eu não queria expor nada. Não era esse o meu propósito", contou e acrescentou que como a história vazou, ela resolver expor o que aconteceu.