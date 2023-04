MC Gui se pronuncia após ser flagrado por namorada traindo em motel

Ao vivo, MC Gui pediu desculpas pelo ocorrido e recebeu resposta de Bia Michelle

O cantor MC Gui se pronunciou sobre o caso de traição flagrado pela ex-namorada, a bailarina Bia Michelle. Ao vivo no 'Fofocalizando' do SBT, ele se desculpou.

Ele começou afirmando que já havia conversado com a ex-companheira, que estava ao vivo no momento da declaração. "Esse vídeo não é pra justificar o injustificável. Assim como 15 dias atrás eu me encontrei com a Bia, pedi desculpa, pedi perdão, tive uma grande conversa com ela e assim seguimos em frente. Cada um pro seu lado, cada um seguindo sua vida. Pedir desculpa a todos vocês novamente em rede nacional, óbvio, e dizer que eu me sinto completamente arrependido por tudo que vem acontecendo e por todos os erros que eu cometi".

"Eu quero sim seguir em frente minha vida com muita felicidade e muita sabedoria e passar isso pra frente. Desculpa novamente a todos vocês que se sentiram ofendidos pelos fatos que vieram a acontecer e dizer que eu pretendo ser uma pessoal melhor. Vida que segue", afirmou o artista.

Escutando o discurso do agora ex-namorado, a dançarina afirmou: "Eu acho que assim, eu acredito muito no perdão das pessoas, sempre vou acreditar no melhor".

Mc Gui se pronuncia ao vivo no Fofocalizando após trair Bia Michelle em motel! pic.twitter.com/VAGIHPisFT — Wes Gossip (@wesgossip) April 11, 2023

Bia Michelle contou mais sobre o dia da traição

"Quando eu fui conversar com ele, no mesmo dia, foi uma adrenalina louca. Eu saí do motel, fui direto pra nossa casa tirar todas as nossas coisas. Fazer mudança, do dia pra noite", explica. "Eu não tive tempo pra pensar no que tinha acontecido. Tava numa adrenalina que nem chorar eu chorei. E nisso, ele me pediu muito pra gente conversar", contou no Fofocalizando.

"Ele me pediu perdão nesse dia, a gente conversou. Em nenhum momento a gente entrou num acordo sobre exposição. Eu não queria expor nada. Não era esse o meu propósito", contou e acrescentou que como a história vazou, ela resolver expor o que aconteceu.