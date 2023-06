MC Daniel surge abatido após término com Mel Maia e detona: "Vou passar por cima"

MC Daniel surge abatido e manda recado que deixou os fãs preocupados nas redes sociais; veja

O funkeiro MC Daniel publicou um longo desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 12. Ainda abalado com o fim de seu namoro com a atriz Mel Maia, ele abriu o coração e emocionou os seguidores.

“Pessoas tentando me forjar, me prejudicar, só que eu vou passar por isso. Sei quem tá mandando mensagem, quem me liga, quem se importa, quem tá vendo. Porque o que tão fazendo contra mim mano, não se faz, eu não fiz nada para merecer essa parada", disse ele.

Abalado, ele preocupou os fãs. "Só que eu vou passar por cima disso e é Deus mostrando pra mim quem tá com quem é quem realmente gosta de mim, tá ligado?“, questionou ele. O funkeiro teve mensagens vazadas no final de semana que expuseram uma possível traição.

Ao final, o ex-namorado de Mel Maia agradeceu o apoio dos amigos e prometeu que vai dar a volta por cima. “Quem não tá soltando minha mão, quem me liga, quem mostra a cara, quem manda mensagem, tá firmão. Mas tá suave, tá de boa, mano. Eu vou passar por cima. Estou com ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir, é muito complicado. É Deus, é psicóloga, tudo”, disse MC Daniel.

Ao final, MC Daniel ainda disse que não vai contar detalhes do fim do namoro. “Não esperem a exposição, indireta, tá bom? Eu vou estar desse lado aqui, eu minha família. Todo mundo tem muito respeito, muita gratidão por ela pela família dela, tá bom? Não estou num momento bom mesmo de cabeça”, concluiu ele.

ANUNCIOU O TÉRMINO