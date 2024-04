Maurício Mattar exibe foto com a esposa e a filha deixa comentário irreverente

Maurício Mattar comemora seu aniversário de 60 anos com foto rara ao lado da esposa e a filha dele se diverte com comentário sobre o pai

O ator Maurício Mattar completou 60 anos de idade nesta semana e comemorou a data especial ao lado da esposa, Shay Dufau. Nas redes sociais, ele mostrou uma foto inédita do casal durante o passeio juntos.

“Jantarzinho com a minha esposa e eterna namorada Shay Dufau Mattar me despedindo dos meus 59 anos", disse ele.

Nos comentários do post, uma das filhas dele, Petra Mattar, se divertiu ao fazer um comentário irreverente. Ela brincou com o fato do pai não gostar de celebrar o aniversário. "Seja bem-vindo, galã da terceira idade. Precisou passar 60 anos pro cara começar a gostar de aniversário. Meu idoso querido!", disse ela.

Vale lembrar que Shay é 27 anos mais jovem do que ele. Os dois estão juntos desde 2017 e são pais de uma menina, chamada Ilha. Eles foram apresentados por uma das filhas do ator, Petra Mattar, que é amiga de Shay.

Maurício Mattar fez homenagem para o filho

Maurício Mattar encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Luã Yvys, que completou 36 anos de vida. O rapaz é fruto do relacionamento do ator com a cantora Elba Ramalho.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista recordou uma foto de quando o filho era criança, e também postou um clique atual. Já na legenda, ele escreveu uma bela homenagem para comemorar o aniversário do herdeiro, que lhe deu o título de pai.

"Luã Yvys, obrigado por me dar pela primeira vez em vida o título de pai há exatos 36 anos atrás, você foi o primeiro em tudo, principalmente dos meus acertos e erros nessa condição", afirmou Mattar no começo da homenagem.

E completou: "Desejo que hoje domingo dia 25/06/23 você seja mais feliz ainda no amor, na saúde, paz, sabedoria, inspiração, música, letras, harmonias, mas principalmente em sua trinca familiar que são você, Amanda Mezkta, e a minha também "primeira" netinha que o vovô ama muito "Esmeralda"!! Feliz aniversário filhão amado eternamente, eu te amo, feliz aniversário."