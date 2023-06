Maturidade! Bela Gil emociona ao publicar declaração ao ex-marido: "Muito amor"

Bela Gil emociona ao publicar declaração ao ex-marido; os dois viveram juntos por 20 anos em um casamento aberto

A chef e apresentadora Bela Gil emocionou os seguidores nesta quarta-feira (14) ao publicar um texto em homenagem ao ex-marido, o empresário JP Demasi. Mesmo após a separação, os dois seguem muito amigos.

No texto publicado em seu perfil, ela refletiu sobre a relação e posou ao lado de Nino, o filho caçula. Na legenda, ela abriu o coração e lembrou que mesmo não sendo um casal, os dois seguem se amando, só que agora de outra forma.

"A vida me deu tantos presentes, e talvez o maior deles foi ter encontrado um amor forte e tranquilo muito cedo, no qual podemos, e queremos (se não quiséssemos tudo bem também) amar e ser amados, juntos ou separados. Aqui tem muito amor, não convencional, mas tem amor", declarou ela.

Recentemente, Bela Gilesclareceu que no longo período em que os dois ficaram juntos o casamento sempre foi não-monogâmico. “Eu fiquei casada quase 20 anos e durante mais da metade do relacionamento eu me apaixonei. Eu pude viver, porque ele sabia que eu vivia. Ele só não queria saber, ver, conversar e ter detalhes. E isso deu muito certo!”, comemorou ela. “Nosso casamento não terminou por causa dos outros relacionamentos, terminou por outras questões. Mas hoje eu enxergo que, se tiver um relacionamento, eu queria viver outros com mais liberdade, ter vários namorados, na verdade”.

Veja:

A irmã de Preta Gil (48), que recentemente deu atualizações sobre seu estado de saúde, ainda comentou que não existia ciúmes em seu relacionamento com João Paulo: “Eu sou uma pessoa que é uma questão, né? Eu não tenho. Eu já tentei levar pra terapia, talvez eu tenha nascido desprovida desse conceito de posse. Talvez eu nunca tenha chegado em um relacionamento que tenha me levado para esse lugar. Meu relacionamento com JP era muito saudável, não cabia ciúme no relacionamento. A gente tinha muita segurança”.