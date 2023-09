Matheus Fernandes namorou 12 anos antes de casar; saiba quem é a esposa do cantor

Dono de hits como Lapada Dela, Coração Cachorro e Baby Me Atende, Matheus Fernandes se casou há duas semanas

Bastante discreto quanto à vida pessoal, o cantor cearense Matheus Fernandes (31) compartilhou algumas fotos de seu casamento com Tamiris Dias (29) em seu Instagram. Os dois, que oficializaram a união há duas semanas, namoraram por 12 anos antes da cerimônia.

Matheus Fernandes e Tamiris começaram a se relacionar anos antes do artista se tornar famoso , com canções como Coração Cachorro e Baby Me Atende. Em entrevista ao jornal Diário do Nordeste, o artista afirmou que foi a amada que o ensinou a tocar os primeiros acordes no violão.

Filha de paraibanos, a esposa do artista possui mais de 78 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Ela trabalha como modelo e influenciadora digital, e costuma compartilhar fotos de seus trabalhos na web.

Hoje morando no Ceará, Tamiris é apaixonada por viagens. No Instagram, a modelo já compartilhou registros dos mais diversos destinos como Jericoacoara, Nova York, Miami, Portugal, Barcelona, Paris, Londres, Veneza e Capri.

Em outubro deste ano, Matheus Fernandes e Tamiris irão completar 13 anos de relacionamento. O casamento foi realizado em Fortaleza, no Ceará, e contou com a presença de muitos amigos e convidados da família.

"Pra sempre, nós", disse o casal ao exibir as fotos do casamento. Para a ocasião, a influenciadora apostou em um vestido branco sem alças e sem mangas com bordado na parte frontal e um drapeado. A peça clássica chamou a atenção dos convidados.

Nas redes sociais, vários fãs deixaram mensagens de carinho para o casal. "Felicidades! Deus abençoe vocês", comentou um. "Que casamento", escreveu ainda outro. "Foi épico, chique, deslumbrante e emocionante", disse um dos convidados.

CONFIRA FOTOS DE MATHEUS FERNANDES E SUA ESPOSA, TAMIRIS DIAS: