Matheus Costa trolla o pai com ajuda de Luciano Huck: "Foi muito legal"

O influenciador Matheus Costa contou com a ajuda do apresentador Luciano Huck para fazer mais uma trollagem com seu pai

Matheus Costa (26) dividiu com seus seguidores das redes sociais mais uma pegadinha que fez com seu pai. Conhecido pelas trollagens que faz com seu Zé, dessa vez o influenciador digital contou com a ajuda de Luciano Huck (51).

Para 'irritar' o pai, o influencer entrou em contato com a produção do Domingão com Huck para que eles fossem até sua casa contar para a família que eles foram selecionados para participar do quadro 'Lar Doce Lar'.

"A casa do meu pai é muito antiga, né? Tem móveis de 100 anos, que ele adora, fala que é antiguidade, que é lindo, maravilhoso... Aí eu falei, vou fazer uma trollagem com meu pai falando pra ele que vou fazer uma reforma na casa dele, o verdadeiro Lar Doce Lar, mudar tudo. Pegar tudo velho e jogar fora e comprar tudo novo. Eu sabia que ele ia ficar louco com isso porque ele ama as coisinhas dele", explicou ele no começo do vídeo. "Não tem móvel nenhum arrebentado, são móveis antigos, bonitos...", disse Seu Zé, um pouco antes de Luciano entrar no apartamento com uma equipe filmando a reação dele.

Matheus foi o responsável por criar o roteiro da trollagem, e falou sobre a parceria com Huck. "Essa parceria é um avanço muito grande na minha carreira de influenciador. Nunca imaginei que o Luciano Huck estaria minha casa, sempre assisti ao programa dele e fazer um vídeo com ele foi uma coisa que eu nunca imaginei a minha vida", disse ele.

"Eu acho que é um grande passo para mim, estar do lado do maior comunicador do Brasil, na minha opinião. Foi uma grande experiência e me deixou muito entusiasmado para futuros projetos. Aprendi muito contracenando com ele, foi muito legal", completou o influencer.

Vale dizer que Matheus se dedica há mais de 1 ano à crianção de conteúdo para a internet e soma mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram e 5,3 milhões no Tik Tok, além de mais de meio milhão de inscritos no YouTube.

Confira o vídeo da trollagem de Matheus Costa com seu pai:

