Marrone e Lucas Lucco disputam flexões; Veja quem ganhou

Cantores sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, e Lucas Lucco aparecem disputando flexões e deixam fãs surpresos

Nesta domingo, 1, os cantores sertanejos Marrone (57) e Lucas Lucco (31) decidiram fazer uma disputa de flexões! Porém, o que muitos não esperavam era que o veterano da música ganharia de seu colega de profissão, visto que Lucas é todo musculoso e adepto da malhação.

“Perdi para o Marrone na flexão”, disse Lucas na gravação. O amante da música sertaneja Renato Sertanejeiro foi quem mostrou em suas redes sociais a disputa entre os dois artistas. “Respeita o coronel, Marrone, meu fi Lucas Lucco”, disse Renato.

Há pouco tempo, antes do Natal, Marrone, que faz dupla com Bruno, foi internado em um hospital em São Paulo, depois de sentir queimação e azia. Lá, foi diagnosticado com esofagite. Lucas e Marrone passaram juntos o Réveillon, em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina.

Nos comentários, os internautas foram à loucura com o desafio. “Marrone usou a técnica da concentração e determinação, ir até o final, sem sentir a dor…”, elogiou um seguidor. “Mas a barriga do Marrone encosta no chão, por isso foi mais fácil”, brincou um outro. “Provavelmente o Lucas Lucco deixou, mas o Marrone é brabo”, exaltou um terceiro.

Uma publicação compartilhada por Renato Sertanejeiro (@renatosertanejeiro)



