Marissa Dubois: quem é a modelo curvilínea que deixou internautas perplexos

Marissa Dubois: quem é a modelo que virou referência de beleza com corpo "real"

A modelo Marissa Dubois virou assunto nas redes sociais na última semana após imagens de seu corpo viralizar. É que ela é considerada atualmente uma referência na busca por mais diversidade no mundo da moda.

Um vídeo da musa caiu nas redes e levantou muita curiosidade dos fãs. Afinal, quem é a bela que exibe suas curvas e um corpo real? Ela faz sucesso em várias redes sociais e é seguida por mais de 1 milhão de fãs.

Aos 28 anos, Marissa Dubois também é influenciadora e publica vídeos na plataforma Tiktok. Além de mostrar seus desfiles em passarela, ela também mostra detalhes de seus treinos e looks que escolhes para seus eventos.

Nos comentários, muitas fãs se sentem representadas por seu corpo. "Às vezes não dá nem para acreditar que essas beldades existem", comentou um. "Tão bom ver uma mulher segura e ciente de sua beleza", comentou outro. "Que mulher linda, é de ficar babando", escreveu outro.

Quem é Marissa Dubois?

Marissa Dubois não é só um corpo bonito. Ela também é formada em criminologia e tinha planos de seguir a carreira como militar. Recentemente, ela inclusive deu uma entrevista na qual explicou a transição que fez na carreira. "Estava me perguntando se queria seguir aquele caminho, enquanto estagiava como detetive. Foi lá que percebi várias "verdades difíceis" e isso reafirmou meus pensamentos de que não queria trabalhar para o governo", relembrou ela.

