Marisa Orth faz rara aparição ao lado do filho, João Orth

Marisa Orth conta com a companhia do filho, João Orth, e do pai na hora de ir votar no segundo turno das eleições neste domingo, 30

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 15h36

A atriz Marisa Orth roubou a cena ao fazer uma rara aparição ao lado do filho, João Orth, que é fruto do relacionamento com o ex-marido Evandro Pereira. A estrela contou com a companhia do herdeiro e também do seu pai ao ir votar em uma escola de São Paulo no segundo turno das eleições neste domingo, 30.

A família foi fotografada lado a lado enquanto estavam saindo da escola após a votação.

Fotos: Van Campos / AgNews

Luiz Fernando Guimarães faz homenagem para Marisa Orth

Neste mês de outubro, Marisa Orth fez aniversário e ganhou uma homenagem especial do seu amigo, o ator Luiz Fernando Guimarães. Nas redes sociais, ele falou sobre a admiração pela amiga.

"Minha amiga @marisaorth para sempre… te adoro e você sabe disso! Tantos trabalhos e amizade e lá se vão décadas… Minha admiração por você é enorme e sei que sou correspondido. Apenas separados geograficamente, mas juntos até o fim", começou o artista.

Em seguida, Luiz Fernando citou alguns fatos que tornam os dois parecidos, e desejou trabalhar com Marisa no futuro. "Até meio parecido somos, altos e muitas vezes inadequados pelo tamanho do mundo que nos cerca, principalmente em avião ou melhor, banheiro de avião e outros tantos lugares! Te desejo toda a sorte do mundo, projetos e quem sabe juntos né?!", acrescentou.

Por fim, o ator parabenizou a amiga e se declarou. "Muita saúde, equilíbrio e muito sucesso. Feliz aniversário, meu bem, e que esse dia perpetue por toda sua vida. Te amo e sou fã de seu filho João. Precisamos nos ver logo, porque quero te cobrir de abraços e beijos! Feliz seu dia", finalizou a homenagem.