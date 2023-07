Marina Ruy Barbosa chora e abre coração ao falar com fãs: ‘Implicam comigo’

Bastante emocionada com amor dos fãs, atriz Marina Ruy Barbosa chora ao desabafar sobre hate

Na noite desta última terça-feira, 4, a atriz Marina Ruy Barbosa foi surpreendida por alguns fãs e acabou não conseguindo segurar a emoção. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, a artista desabafa e chora muito enquanto conversa com alguns admiradores que lhe deram presentes.

Enquanto segura um buquê de flores dado por um dos fãs, a atriz aparece chorando, se mostrando bastante acessível e vulnerável, fazendo um raro comentário sobre as diversas críticas que recebe nas redes sociais.

“Você nasceu perfeita”, disparou um dos admiradores, tentando elevar o astral da ruiva. “Eu não sei por que tem tanta gente que implica comigo”, desabafou Marina Ruy Barbosa. Então, um dos rapazes presentes no local ainda incentiva que a artista não se importe: “Quer falar? Falem”, disse.

Marina ainda aproveitou para brincar com a situação, relembrando uma célebre frase: “Quanto mais falam de mim, mais minha bunda cresce”, debochou. Os comentários das redes sociais foram inundados de pessoas que não entendiam o motivo da atriz sofrer tanto hate na internet. “Ela é fofa demais, já vi pessoalmente, é super simpática com todos”, relembrou um internauta.

🚨FAMOSOS: Ao receber carinho dos fãs, Marina Ruy Barbosa se emociona e desabafa: “Eu não sei porque tem tanta gente que implica comigo.”



