Marieta Severo fala sobre luta contra o câncer: ''Precisei tirar o útero e os ovários''

Pela primeira vez, atriz Marieta Severo fala sobre ter tirado órgão por conta de um câncer

A atriz Marieta Severo falou pela primeira vez sobre a sua luta contra um câncer. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista revelou que descobriu a doença no endométrio em um estágio inicial, mas que precisou passar por cirurgia.

Na revelação sobre sua saúde, a famosa comentou que retirou o útero e os ovários por conta das células cancerígenas. "Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia", declarou ela ao veículo.

Por descobrir a doença e ser um nome conhecido, Marieta Severo foi chamada para ser madrinha da campanha Setembro Flor, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), para espalhar mais informação sobre o assunto e conscientizar o público.

"Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após os tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram", declarou ela sobre a vacina contra o HPV.

Segundo a atriz, todos os seus netos e netas foram vacinados contra a doença. A vacina é indicada para homens e mulheres de 9 a 45 anos.

Vale lembrar que em agosto, Marieta Severo se despediu de seu marido, Aderbal Freire-Filho. Usando uma roupa branca, ela foi fotografada deixando o velório do esposo, que faleceu aos 82 anos após ficar um período internado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EVA - Tumores Ginecológicos (@gbtumoresginecologicos)

Neta de Marieta Severo emociona ao ver a vó ficar viúva: 'Dor de quem eu amo'

A atriz Clara Buarque, que atuou na novela Travessia, da Globo, viu a sua avó materna, a atriz Marieta Severo, enfrentar a dor do luto ao perder o marido, o ator e diretor Aderbal Freire-Filho. Ele faleceu no dia 9 de agosto durante o período internado no Rio de Janeiro. Logo depois da notícia repercutir na internet, a neta fez questão de deixar um recado carinhoso para a sua avó neste momento de dor.

Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto da avó e desabafou. “A dor de quem eu amo vai ser sempre a minha. A dor dela então... Eu não tenho nem palavras para descrever a força que ela teve nesses últimos anos lutando ao lado dele. Ver ela passar pelo que passou, da forma que ela passou, é algo que nós da família nunca vamos esquecer na vida. Nosso maior símbolo de força. Nosso grande amor e fonte de toda alegria. Eu te amo, minha vida. Sempre contigo”, disse ela.

Em outro momento, Clara se despediu de Aderbal com uma mensagem. “Gigante! Pra sempre me meu coração”, declarou.