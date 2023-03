Marido de Rita Lee compartilha nova foto da cantora após alta: ''Tão bom te ver!''

Roberto de Carvalho mostra novo clique de Rita Lee em casa após internação e cantora recebe o carinho dos fãs

A cantora Rita Lee (75) surgiu em nova foto publicada por seu marido, Roberto de Carvalho (70) nas redes sociais na noite de sábado, 11!

Após ficar internada em um hospital de São Paulo para exames por conta de perda de peso, a artista, diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, recebeu alta no início do mês. Em seu perfil no Instagram, Roberto mostrou a amada sentada em uma poltrona na sala da casa da família, na capital paulista. Na legenda do post, o músico usou emojis de corações vermelhos.

O registro encantou os seguidores, que não pouparam elogios a Rita e desejaram muita saúde para a famosa. "Roberto, você faz ideia de quanto deixa um quentinho na alma quando compartilha esse amor? Obrigada, querido! Vocês são demais!", "Tão bom ver Ritinha bem. Obrigado por compartilhar, Rob", "Como é bom te ver!!!!!!! Obrigada, Rob", "Sabadou em casa! Viva Rita Lee! Saúde e mais saúde!", "Meu coração pula de alegria com essas fotos. Viva Rita!!! Obrigada, Rob", "Deusa da minha vida", "Feliz demais pelo retorno à casa da Rita", declararam os fãs.

Confira a foto de Rita Lee:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Rita Lee anuncia nova autobiografia sobre a vida com câncer

A cantora Rita Lee usou as redes sociais no dia 07 para anunciar o lançamento de sua nova autobiografia. No Instagram, a artista revelou que lançará um livro intitulado Outra Autobiografia ao compartilhar a capa e contracapa do projeto, que estará disponível no dia 22 de maio.

Na nova autobiografia, Rita falará sobre o câncer de pulmão e o tratamento contra a doença, diagnosticada em 2021. Em abril de 2022, os exames feitos não detectaram mais a presença do tumor em seu organismo.

"Surprise, já em pré-venda. Lançamento dia 22 de maio", escreveu Rita na legenda da publicação. Na capa do livro, Rita aparece com uma roupa colorida e lenço na cabeça nas mesmas cores. "'Quando decidi escrever 'Rita Lee: uma autobiografia', o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica'", diz trecho da obra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!