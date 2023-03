Aos 75 anos, Rita Lee anuncia nova autobiografia sobre a vida com câncer

Após alta hospitalar, cantora Rita Lee anuncia seu novo livro, 'Outra Autobiografia', no qual falará sobre câncer no pulmão e será lançado em maio

A cantora Rita Lee (75) usou as redes sociais nesta terça-feira, 07, para anunciar o lançamento de sua nova autobiografia.

Em seu perfil no Instagram, a artista revelou que lançará um livro intitulado Outra Autobiografia ao compartilhar a capa e contracapa do projeto, que estará disponível no dia 22 de maio.

Na nova autobiografia, Rita falará sobre o câncer de pulmão e o tratamento contra a doença, diagnosticada em 2021. Em abril de 2022, os exames feitos não detectaram mais a presença do tumor em seu organismo. Vale destacar que recentemente, a cantora foi internada em um hospital de São Paulo para exames após perda de peso, e teve alta no sábado, 04.

"Surprise, já em pré-venda. Lançamento dia 22 de maio", escreveu Rita Lee na legenda da publicação.

Na capa do livro, Rita aparece com uma roupa colorida e lenço na cabeça nas mesmas cores. "'Quando decidi escrever 'Rita Lee: uma autobiografia', o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica'", diz trecho da obra.

A contracapa traz mais detalhes do que se trata o projeto: "'Os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, ela não poupa detalhes de seu tratamento.'"

"Com franqueza e honestidade, Rita pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Ao nos entregar esse livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita! Phantom, março de 2023", diz o texto assinado por "Phantom" - Guilherme Samora, jornalista.

Uma dos registros ainda mostra curiosidades sobre a obra de Rita Lee. "'Como também é um livro biográfico, Rita faz uma brincadeira com o título de 'Rita Lee: uma autobiografia' (2016), trocando "uma" por "outra"; O texto foca os últimos três anos (entre a pandemia e o diagnóstico de câncer); O lançamento será em 22 de maio, dia de santa Rita de Cássia; A foto da capa, de Guilherme Samora, foi pintada por Rita, ganhando cores mais fortes.'"

Confira a nova autobiografia de Rita Lee:

Aos 75 anos, Rita Lee

