Marido de Lulu Santos mostra cantor em repouso após novo diagnóstico

Marido de Lulu Santos,Clebson Teixeira registrou uma foto do cantor descansando em casa nesta quinta-feira, 13, após ser diagnosticado com dengue. A imagem foi compartilhada no Instagram oficial do artista, acompanhada por um emoji de coração remendado. O famoso está se recuperando das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e Influenza A, além do recente diagnóstico de dengue.

Veja a foto:

Lulu Santos (Reprodução/Instagram)

Lulu Santos adia shows

Enquanto se recupera, o cantor precisou mudar sua agenda. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, sua equipe informou que o artista foi aconselhado a permanecer em repouso absoluto por mais alguns dias, resultando no adiamento de seus shows para novas datas. "Após alta médica na última segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A", inicia o texto.

"O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14), em Sorocaba/SP, e no sábado (15), em Campinas/SP. Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas", continua o texto publicado.

E completaram: "Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail: support@icones.zendesk.com. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso. Agradecemos o carinho e a torcida de todos por sua rápida recuperação e reforçamos: Busque o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine-se!".

Nos comentários, famosos desejaram melhorar ao cantor. "Vai voltar 100% Lulu", comentou a atriz Vera Fisher. "Estamos torcendo pela rápida recuperação", disse o cantor Milton Guedes. "Melhoras", escreveu a apresentadora Angélica.