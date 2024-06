Lulu Santos é diagnosticado com dengue após receber alta médica

O cantor Lulu Santos ficará de repouso em casa após receber três diagnósticos de problemas de saúde e remarca os próximos shows

O cantor Lulu Santos foi diagnosticado com dengue após receber alta hospitalar no início da semana. O artista já tinha sido diagnosticado com gastroenterite aguda e influenza A. Agora, ele ficará em repouso para se recuperar dos problemas de saúde e precisou remarcar seus próximos shows.

Em um comunicado nas redes sociais, a equipe dele informou que o artista recebeu a orientação para ficar em repouso absoluto por mais alguns dias e seus shows serão remarcados.

"Após alta médica na última segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14), em Sorocaba/SP, e no sábado (15), em Campinas/SP. Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas", afirmaram.

E completaram: "Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail: support@icones.zendesk.com. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso. Agradecemos o carinho e a torcida de todos por sua rápida recuperação e reforçamos: Busque o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine-se!".

Lulu Santos fez homenagem para o marido

No Dia dos Namorados, celebrado na quarta-feira, 12, o cantor Lulu Santos prestou uma homenagem para seu marido, Clebson Teixeira. Ele compartilhou uma foto dos dois juntos e declarou o seu amor.

"É encostar no teu peito e se isso for algum defeito, por mim, tudo bem…", afirmou.