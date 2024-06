Após receber alta, Lulu Santos comemora o Dia dos Namorados ao lado do marido

Recém-saído de hospital, Lulu Santos está se recuperando em casa após um mal-estar sofrido na última sexta, 07, comemorou acompanhado do marido

Recuperado após tratamento contra os sintomas da Influenza A, o clima de romance está no ar! Nesta quarta-feira, 12, Lulu Santos tirou um tempinho de seu dia para comemorar o Dia dos Namorados com um post em suas redes sociais em homenagem ao marido, Clebson Teixeira. O cantor postou um trecho de um de seus hits, "Tudo Bem", de 1989, para descrever a relação deles.

"É encostar no seu peito e, se isso for algum defeito, por mim, tudo bem…", escreveu Lulu na legenda do post. Os fãs do casal se derreteram nos comentários da publicação: “Todo amor do mundo pra vocês SEMPRE”, desejou uma, “Que lindo! E vamos nos abastecer de amor! Espero que você se restabeleça loguinho Lulu!”, escreveu outra que aproveitou para desejar melhoras para o artista, “Awwww....que lindos!!”, disse uma terceira.

Vale lembrar que o cantor foi internado na última sexta-feira, 07, para tratar sintomas da Influenza A. O cantor, de 71 anos, se sentiu mal em casa e foi para o hospital, onde permaneceu até segunda-feira, 10. Enquanto cuidava da saúde, ele precisou cancelar os shows que faria em festivais.

Lulu Santos grava vídeo após deixar hospital

Após sentir um mal-estar e ser internado no Rio de Janeiro, Lulu Santos recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, 10. Além do diagnóstico de gastroenterite aguda, uma inflamação que atinge o estômago e intestinos, o cantor também contraiu o vírus da Influenza A.

Em vídeo enviado ao programa Mais Você, o artista de 71 anos deu detalhes da internação e confessou que negligenciou a vacina contra a gripe em 2024.

"Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, uma coisa que eu regularmente faço. Eu contraí o vírus influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz", disse ele. Em seguida, fez um alerta sobre a vacinação.