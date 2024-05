Marido de influencer com câncer terminal rebate críticas por sonho em ter filhos

Após demonstrar vontade de ter filhos com Isabel Veloso, marido de influencer com câncer terminal desabafou sobre críticas: "Não posso ter fé?"

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, usou as redes sociais para desabafar sobre os últimos comentários que tem recebido. No último domingo, 12, o casal expressou o desejo de ter filhos, mesmo com o diagnóstico da influenciadora, que enfrenta um câncer terminal.

No Dias das Mães, Lucas publicou uma foto ao lado da amada e mostrou que pretendem construir uma família. "Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nos sabemos! Estamos profetizando! Te amo, minha gatinha", escreveu ele na legenda da postagem. "Te amo", respondeu Isabel.

Momentos depois da repercussão do post, o jovem surgiu nos Stories do Instagram para desabafar sobre ter ficado desanimado com os comentários. "Não sei nem como começar a falar de tão pra baixo que estou. Não sei se vocês viram um post que eu falei, desejando feliz Dia das Mães pra Isabel, e coloquei que as pessoas não entenderiam e não entenderam", iniciou.

"Falei que estava profetizando. E realmente não entendo, cara. Não posso ter fé? Não posso acreditar que a Isabel - mesmo sabendo que ela não pode ter filho, que pela quimioterapia a pessoa fica estéril - eu não posso acreditar que posso ter um filho? Que ela não pode ter uma menina ou um piazinho?", questionou Lucas.

E finalizou: "Parece que a pessoa só quer ver desgraça, só quer vê-la mal. Não entendo, sério. É inacreditável o ponto que o ser humano pode chegar. Então, se algumas pessoas não acreditam e não têm a mesma fé que a minha, não posso fazer nada. Vou continuar postando, profetizando na vida da minha esposa que um dia a gente vai ter uma família. Mesmo sem a possibilidade da ciência mostrar isso por conta de quimioterapia, de ela ter esse câncer. Vou continuar acreditando e tendo fé em Deus, que Deus pode, sim, dar uma criança pra nós".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Veloso Borbas (@lucasborbass)

Diagnosticada com câncer terminal, Isabel Veloso abre sobre sonhos e medos

Na último dia 2, Isabel Veloso participou de uma transmissão ao vivo para refletir sobre o sentido da vida. Durante a conversa, a jovem compartilhou quais são seus três sonhos e o que ela teme que aconteça. Com 17 anos de idade, ela enfrenta um diagnóstico de câncer terminal. Confira clicando aqui!