Mariana Uhlmann relata acidente do filho, Joaquim: ''Levou sete pontos''

A mulher do ator Felipe Simas deu detalhes sobre o acidente que o filho mais velho, Joaquim, sofreu

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 19h34

Mariana Uhlmann (30) usou as redes sociais para dividir com os seguidores um susto grande que sua família passou.

Nesta quarta-feira, 2, a influenciadora digital compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que o filho mais velho, Joaquim (7), aparece com pé enfaixado e deu detalhes sobre o acidente que o menino sofreu.

Ela explicou que estava em São Paulo com o marido, o ator Felipe Simas (29), e ficou desesperada ao ser informada sobre o que tinha acontecido com o menino. "Meu pequeno anda de carona! Ontem eu ainda estava em SP com o Fi e minha mãe me ligou pedindo a carteirinha do plano, que estava indo pro hospital com Joaquim porque tinha cortado o pé! Eu entrei em desespero!", relatou ela.

Mariana contou que chorou bastante ao ficar sabendo que o filho precisaria ir às pressas ao médico. "Normalmente eu sou super calma quando eles se machucam, mas ontem por estar longe perdi a cabeça! Eu só conseguia chorar e orar pra Deus estar com eles. Eu joguei o telefone pro Fi e ele ficou falando com o Joaquim até eles chegarem no hospital! Ele acalmou o Joaquim com uma sabedoria do Senhor, e depois me acalmou!", contou.

A influencer revelou que Joaquim precisou levar sete pontos no pé, mas afirmou que o primogênito está bem. "Minha mãe e minha tia levaram ele no hospital e seguraram a onda de estar com ele longe de nós! Acho que eu nunca quis tanto estar em um lugar sem poder, eu só queria estar agarrada nele, com ele! Ele levou sete pontos e ficará de carona por um tempo! Glória a Deus está tudo bem, minha mãe foi super rápido o que foi essencial! Obrigada Senhor porque a todo tempo temos do que agradecer!", finalizou.

Além de Joaquim, Mariana e Felipe são pais de Maria (5) e Vicente (2).

Confira as fotos do filho de Mariana e Felipe após o acidente: