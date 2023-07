Mariana Rios exibe look elegante e almeja final de reality: ‘Contagem regressiva’

Apresentadora Mariana Rios ostenta look chique e elegante ao celebrar reta final de reality

Nesta terça-feira, 11, a apresentadora Mariana Rios decidiu fazer seus seguidores babarem! Em suas redes sociais, a cantora posou com um look para lá de elegante e chique, com uma espécie de gravata cheia de brilhantes, aproveitando também para celebrar a reta final do reality show que comanda, A Grande Conquista, da Record TV.

“Contagem regressiva. 10 dias para a final de A Grande Conquista”, escreveu a apresentadora e cantora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de ampulheta, representando o tempo passando até o final do programa que comanda.

Nas fotos, Mariana aparece com um look que ao mesmo tempo é elegante e extravagante. Com uma blusa recortada que deixava sua barriga e seus braços à mostra, a artista apostou em uma grava cheia de brilhantes para compor o outfit do programa desta terça-feira, 11. Os cliques foram tirados durante os bastidores da atração.

Os comentários foram inundados de elogios para a apresentadora. “Tá chegandoooo! Tô apegado”, se lamentou um internauta. “Surpreendente, em cada aparição uma nova performance no vestuário!!! Parabéns Araxaense!!!”, disparou um outro usuário. “Mariana você é linda e uma pessoa incrível te desejo muitas bençãos em sua vida e sempre vejo seus vídeos e quanto tenho aprendido com você sua linda”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mariana Rios.

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios fez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.