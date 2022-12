Maria Rita nega boatos de namoro com DJ

Equipe de Maria Rita se pronuncia após rumores de que estaria vivendo um romance com a DJ Ju de Paulla

A cantora Maria Rita (45) não está namorando! Nesta quinta-feira, 15, a estrela se pronunciou sobre os boatos de que estaria namorando com a DJ Ju de Paulla.

Por meio de sua equipe, a artista negou os rumores. “A Estar Comunicação, empresa responsável pela assessoria de imprensa da cantora Maria Rita, afirma que é falsa a notícia de que a artista estaria namorando a DJ Ju de Paulla”, informaram.

Nos stories do Instagram, Maria Rita também se pronunciou e disse que as duas são apenas amigas. “Preferiram partir para fake news para ganhar clique. Ju é minha grande e amada amiga. Como eu tenho fé que a partir de 2023 as coisas vão melhorar muito, também desejo que todo mundo fique de bem com a vida. E que o bom jornalismo vença”, afirmou.

Maria Rita lamenta a morte da cantora Gal Costa

No dia da morte da cantora Gal Costa, Maria Rita fez questão de fazer uma homenagem nas redes sociais e aproveitou para desmentir os rumores de que existiria uma rivalidade entre sua mãe, Elis Regina, e Gal Costa.

Nas redes sociais, a artista recordou a parceria da mãe com a artista e compartilhou uma foto em preto e branco em que Gal aparece em palco com Elis. "Estou no chão. Estou zoada. Que ela descanse em luz, muita luz. Que ela seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu estou no chão", iniciou a famosa.

"Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga de minha mãe, Gal sempre me tratou com muito carinho e respeito. Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos, da mesma idade. Era lindo perceber seu olhar comigo. Era lindo perceber aquela força, aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo", continuou ela, citando o filho, Antonio, e herdeiro da cantora, Gabriel.

"To no chão. To zuada. Que ela descanse em luz, muita luz. Que ela seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu to no chão", desabafou Maria Rita ao finalizar.