Maria Rita desmente rumores de rivalidade entre Gal Costa e Elis Regina e lamenta morte: ''To no chão''

Cantora Maria Rita nega suposta rivalidade da mãe, Elis Regina, com Gal Costa, e presta homenagem para a artista que morreu nesta quarta-feira, 09

A cantora Maria Rita (45), filha de Elis Regina (1945 - 1982), também lamentou a morte de Gal Costa, que nos deixou nesta quarta-feira, 09.

Nas redes sociais, a artista recordou a parceria da mãe com a artista e compartilhou uma foto em preto e branco em que Gal aparece em palco com Elis. "Estou no chão. Estou zoada. Que ela descanse em luz, muita luz. Que ela seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu estou no chão", iniciou a famosa.

Maria Rita também aproveitou para negar os boatos de que as duas não se davam bem. "Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga de minha mãe, Gal sempre me tratou com muito carinho e respeito. Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos, da mesma idade. Era lindo perceber seu olhar comigo. Era lindo perceber aquela força, aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo", continuou ela, citando o filho, Antonio, e herdeiro da cantora, Gabriel.

Gal Costa faleceu aos 77 anos de idade. A artista havia dado uma pausa nos shows para o tratamento de um nódulo na fossa nasal direita e estava em período de recuperação.

