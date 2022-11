Fã, Rafa Kalimann relembra encontro com Gal Costa e desabafa: ''Não quero acreditar ainda''

Fã declarada, influenciadora Rafa Kalimann lamenta morte de Gal Costa e diz que continuará ouvindo a cantora todos os dias

LUTO! Fã declarada, a influenciadora digital Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para lamentar a morte da eterna Gal Costa (1945 - 2022), nesta quarta-feira, 09.

Gal faleceu aos 77 anos de idade e a causa da morte ainda não foi divulgada. A artista havia dado uma pausa nos shows para o tratamento de um nódulo na fossa nasal direita. O procedimento foi feito em setembro e ela estava em período de recuperação.

A apresentadora e ex-sister, participante da edição de 2020 do Big Brother Brasil, recordou um momento especial ao lado da artista baiana. No vídeo, publicado em seu feed no Instagram, Rafa fala de sua admiração e pede para entrevistar Gal Costa, que gentilmente, aceita.

"Ahhh @galcosta. Não deu tempo de fazer essa ansiosa entrevista, mas fico feliz em ter tido a oportunidade de falar olhando nos seus olhos o quanto você me fortalece, sua arte, sua música, sua grandeza. Esse dia me deu ainda mais certeza que escolhi a mulher certa pra ser fã, pra admirar", iniciou Rafa.

"Fiquei encantada como uma criança sendo recebida com tanto apreço. Eu não quero acreditar ainda, vou seguir ouvindo você TODOS OS DIAS como sempre faço. Doce forte Gal, obrigada. Nossa eterna. Descansa em paz, em Deus, em Luz. Da sua fã, Rafa", disse a namorada de José Loreto.

Confira a homenagem de Rafa Kalimann para Gal Costa:

Famosos lamentam morte da cantora Gal Costa

A morte da Gal Costa comoveu o universo das celebridades nesta quarta-feira, 09. Com a notícia do falecimento dela aos 77 anos, vários famosos foram às redes sociais para lamentarem a despedida. Em mensagens no Instagram, famosos, como Lúcio Mauro Filho, Alice Wegmann e Astrid Fontenelle, escreveram mensagens para lamentarem a morte da cantora. Confira alguns dos recados:

"Completamente devastado com a notícia da partida de Gal Costa, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Uma das primeiras vozes da minha vida, trilha sonora da minha infância, apresentada por minha mãe. Uma artista única, um instrumento vivo. Quem me acompanha por aqui pela rede, sabe que muito do que está acontecendo em minha vida no que diz respeito a música, foi graças às lives da pandemia, quando fãs e parceiros profissionais se deram conta do meu lado musical.

E a grande virada de chave, foi quando minha irmã Teresa Cristina, me chamou para dividir com ela uma Live em homenagem ao aniversário de Gal. Cantamos toda a madrugada e pela manhã, recebi uma mensagem carinhosa da diva, gesto que jamais esquecerei! O Brasil fica órfão de mais uma artista gigante. Feliz do país que tem uma Gal Costa pra chamar de sua! Meus sentimentos à família, amigos e fãs desta deusa da voz! Suas canções continuarão nos embalando. Gal eterna!", declarou Lúcio Mauro.

"PRA SEMPRE VOU TE AMAR! Tem pessoas que marcam nossas vidas , gal canta muitas histórias da minha vida e continuará cantando", disse Astrid.

